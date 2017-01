Stromnetz-Ausbau bis 2030 Wie gestaltet sich der Netzausbau in Bayern?

Die Planung der großen Gleichstrom-Trassen Südlink und Südostlink kommt inzwischen gut voran. Dass der Bedarf für diese so genannten Stromautobahnen ein weiteres Mal bestätigt wird, gilt als sicher, so auch die Einschätzung der Bundesnetzagentur. Dabei ist es überraschend ruhig um die großen Gleichstrom-Trassen geworden, so Lex Hartmann, Mitglied des Vorstandes beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet.

"Die Situation ist viel, viel besser als vor einem Jahr. Die Akzeptanzdiskussionen laufen gut. Die Zusammenarbeit vor Ort läuft gut – mit der Regierung, hier mit dieser Taskforce, die Bundesnetzagentur, die in diesem Fall auch die Genehmigung geben muss. Also wir liegen auf Kurs und wir erwarten dann im März, einen Vorschlag bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Und das ist dann der formelle Start von dem Prozess, an dessen Ende diese Verbindung laufen wird." Lex Hartmann, Mitglied des Vorstandes beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet

Ruhe vor dem Sturm im März

Verlegung von Erdkabeln

Ursache für die Entspannung dürfte im Wesentlichen die Entscheidung sein, die Trassen hauptsächlich unterirdisch zu verlegen. Unmut ist allerdings trotzdem absehbar, wenn im März bekannt wird, wo die Leitungen langführen sollen.

Änderungen könnte es bei anderen Leitungsprojekten geben, etwa den beiden geplanten Wechselstromtrassen von Hessen und Thüringen nach Grafenrheinfeld bei Schweinfurt. Der alte Kernkraftwerksstandort mit seinem Netzknoten soll nach bisherigen Plänen weiter ausgebaut werden. Mit dem Gleichstromkabel Südlink zusammen würden am Ende bis zu vier neue Leitungen dorthin führen. Für Unterfranken wäre das eine zu große Belastung, findet die bayerische Staatsregierung. Deshalb hat der Netzbetreiber Tennet bereits vergangenes Jahr Alternativen vorgelegt.



Aber auch dagegen regt sich Widerstand, weil eine bestehende Hochspannungsleitung von Oberfranken in den Raum Nürnberg mit höheren Masten neu gebaut werden müsste. Es handelt sich dabei um die sogenannte "P44mod" von der Landesgrenze Thüringen/Bayern über Würgau (Lkr. Bamberg) nach Ludersheim (Lkr. Nürnberger Land). "Da haben wir noch Diskussionsbedarf", sagte eine Sprecherin des bayerischen Wirtschaftsministeriums dem BR.