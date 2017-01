Strafzinsen für Kommunen Immer mehr Banken verlangen "Verwahrentgelt"

Immer mehr Sparkassen geben die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank auch an ihre Träger, die Kommunen weiter. In Bayern verlangen die Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, die Kreissparkasse Augsburg und die Sparkasse Allgäu ein "Verwahrentgelt".

Fünf Millionen Euro hat die Gemeinde Zorneding im Landkreis Ebersberg auf der hohen Kante. Das Geld liegt größtenteils bei der Kreissparkasse, die ab Februar sogenannte "Verwahrentgelte" verlangt. Andere Banken haben sich schon vor Monaten zu diesem Schritt entschlossen. Der Hintergrund: Sie müssen inzwischen für das Geld, das sie bei der Europäischen Zentralbank parken, selber Zinsen zahlen und geben diese Ausgaben zumindest an ihre große Kunden weiter - in Höhe von minus 0,4 Prozent jährlich.

Viele Institute mit Kunden im Gespräch

Ob es neben den genannten Beispielen noch weitere Fälle gibt, kann der bayerische Sparkassenverband nicht sagen, er verfügt über keine gesamtbayerische Übersicht zu Strafzinsen seiner Mitgliedsinstitute. Eine Sprecherin des bayerischen Sparkassenverbands sagte dem BR, dass überall in Bayern derzeit Sparkassen mit ihren großen Kunden, also auch den Kommunen, reden, wie mit ihren Einlagen umgegangen werden kann. Das Ziel sei dabei in der Regel, Strafzinsen durch alternative Anlageformen zu vermeiden. Allerdings sind Kommunen bei der Auswahl ihrer Anlagen beschränkt, weil sie keine Risiken eingehen dürfen.

Geld schützen durch umschichten

In immer mehr Rathäusern machen sich die Kämmerer deshalb Gedanken darüber, wie sich Strafzinsen umgehen lassen. Das reiche Pöcking im Landkreis Starnberg etwa prüft Alternativen wie die Autobanken, die ausdrücklich Geld suchen. Eine andere Möglichkeit wäre es, das Geld auf mehrere Banken zu verteilen und überall unter dem Betrag bleiben, ab dem dann Verwahrentgelte fällig werden.

Ähnliche Überlegungen gibt es inzwischen auch beim Verband der Gemeinden. Dort diskutiert man bereits, ob man umschichten soll - so ein Sprecher des Bayerischen Gemeindetags. Den Kommunen könne man nur das gleiche raten, hieß es von dort.

Verschuldete Gemeinden profitieren

Das bayerische Innenministerium ist derzeit im Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden, um die Regeln für Kommunen dem geänderten Zinsumfeld anzupassen. Bisher gibt es laut Bayerischem Städtetag eine Verpflichtung, Geld so anzulegen, dass es auch Ertrag bringt. Jetzt soll gelten: Sicherheit vor Ertrag, Negativzinsen dürfen hingenommen werden. Kommunen sollen vor allem auf ausreichende Sicherheit achten. Beim Bayerischen Gemeindetag heißt es, das Thema Strafzinsen beherrsche nicht die Diskussionen im Verband, weil nur eine Minderheit der Kommunen große Rücklagen habe. Gemeinden, die Schulden haben, profitieren von den niedrigen Zinsen, und das sei die Mehrheit.