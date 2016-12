Freisinger Dom Kardinal Marx feiert mit 600 Sternsingern

Im Gottesdienst im Mariendom verwies der Erzbischof auf die "besondere Faszination", die von dem Kind von Bethlehem, dessen Kunde die Sternsinger verbreiten, ausgehe.

"Es will uns die Angst vor Gott nehmen: Vor einem Kind hat man keine Angst, man möchte es beschützen und liebkosen." Kardinal Reinhard Marx

Vom Jesuskind gehe außerdem die Botschaft aus, dass es der "Bruder aller Menschen" sei. In diesem Sinn "gehören wir alle zu einer Familie – und in einer solchen haben wir für die Erde als gemeinsames Haus Verantwortung", so Marx.

Mehr als 20.000 Sternsinger im Erzbistum unterwegs

Im Erzbistum München und Freising sind jedes Jahr mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar gehen sie von Haus zu Haus, singen, sammeln Spenden und schreiben den Segen "20 C+M+B 17" an die Haustüren. Die Buchstaben stehen für "Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus". Vor einem Jahr hatten mehr als 650 Sternsinger-Gruppen im Erzbistum München und Freising 2,8 Millionen Euro gesammelt.

Dachauer bei der Kanzlerin

Am Freitag werden vier Sternsingergruppen aus Irschenberg, Poing, Degerndorf und Oberau den Segen auch zu Ministerpräsident Horst Seehofer in die bayerische Staatskanzlei bringen. Und eine Gruppe aus St. Peter in Dachau darf sogar noch Berlin, zum Empfang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 9. Januar.