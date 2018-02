Fasching So feiert Bayern am Rosenmontag

Niederbayern und Oberpfalz: Straßenfasching

Ähnlich wie im Rheinland erreicht der Straßenfasching am Rosenmontag auch in Niederbayern und der Oberpfalz seinen Höhepunkt. Traditionell verwandeln sich die Straßen und Plätze vieler Orte in eine große Partyzone mit Maschkara, wie in Niederbayern die Maskierten heißen. "Innstadt AHA!" schallt es am Rosenmontag und Faschingsdienstag durch den Passauer Stadtteil Innstadt. Auftakt ist die große Party der "Dreiflüsse-Bieraten" am Rosenmontag ab 17 Uhr auf dem Kirchenplatz. In Simbach bei Landau startet der Rosenmontagszug der Faschingsregierung um 14 Uhr. Und in Geisenhausen bei Landshut heißt es wieder "Tollemogei". Das Motto des Umzugs ist diesmal "Die Helden deiner Kindheit".

Bereits ab Mittag geht‘s in Furth im Wald in der Oberpfalz auf dem Stadtplatz los. Den Einzug der Maskierten begleitet der Spielmannszug "Grenzfähnlein". Und damit auch viele Kinder den Weg vom Schloßplatz zum Stadtplatz schaffen, gibt‘s für sie kostenlose Krapfen, die eine Bäckerei sponsert. Dann werden die Masken mit jeder Menge Gaudi prämiert.

Einen besonderen Faschingszug erlebt wieder der Spielmannszug Hirschau aus der Oberpfalz. Er ist eingeladen, beim Rosenmontagszug in Düsseldorf mitzumarschieren. Das Erste überträgt live ab 14 Uhr. Und zumindest ein ehemaliger Oberpfälzer ist beim Rosenmontagszug in Mainz dabei. Auf einem der Motivwagen thematisieren die Karnevalisten das Ende des ehemaligen Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller als Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan. Auf dem Wagen, der heute an einer halben Million Menschen vorbeigezogen wird, ist eine riesengroße Gerhard-Ludwig-Müller-Figur aus Pappmaché an einer Rakete befestigt. Dahinter steht Papst Franziskus und hält ein Streichholz an die Zündschnur. Den Rosenmontagszug aus Mainz überträgt das Erste ab 12.15 Uhr.

Schwaben: Tandlerfasching zieht tausende Menschen an

In Schwaben blicken am Rosenmontag alle nach Donauwörth. Da wird nämlich schon ab dem Mittag getanzt, gelacht und gefeiert – beim sogenannten Tandlerfasching. Es handelt sich dabei um eine der größten Straßenfaschingsveranstaltung in Bayern. Das bedeutet, es spielt sich alles draußen ab. In der Reichsstraße gibt’s eine große Bühne, wo verschiedene Garden, Tanzgruppen und Musikgruppen – darunter auch Guggenmusiken – auftreten. Mehr als 10.000 Besucher werden in der Innenstadt bis zum späten Abend erwartet. Ob Narr, Hexe, Bär, Clown oder Prinzessin und Cowboy: Die meisten sind verkleidet. Der Name Tandlerfasching kommt übrigens von den Donauwörther Tandlern, also den Händlern. Die haben die Veranstaltung nämlich ins Leben gerufen.

Unterfranken: Krautkochen und Häämache

In Neustadt im Landkreis Main-Spessart müssen Männer des Carneval Clubs Kraut kochen fürs gemeinsame Mittagessen, die Frauen dürfen feiern. "Hää-Könichin" Lisa Pfeuffer und ihr Gefolge stopfen morgens um 9.30 Uhr im Oberdorf Heu in Tücher und auf einen alten Leiterwagen, anschließend ziehen die Strohweiber durchs Dorf. An mehreren Stellen verteilen sie ihre Fuhre. Rund drei Stunden brauchen sie für ihren Zug, der bei den Dominikanerinnen im Kloster endet. Auch die Ordensschwestern rechen das verteilte "Hä" wieder zusammen, bevor sie mit den lustigen Bäuerinnen im Klosterhof tanzen. Natürlich können die Heumacherinnen ihren mit Dialekt gespickten Zungenbrecher: "Wu wöllta häuer äuer Hä hi ho, i höw a mords Fuhr un wäss nit, wu naa" (Wo wollt Ihr heuer Euer Heu hin haben, ich habe eine große Fuhre und weiß nicht, wohin damit). Die "Hämachweiber" singen diesen Zungenbrecher in "Näuschterisch". Die Herkunft des unterfränkischen Rosenmontagsbrauchs ist ungeklärt.

Mittelfranken: Für Kinder ist einiges geboten

Nach dem großen Gaudiwurm am Sonntag in der Nürnberger Innenstadt schlängelt sich am Rosenmontag der Nürnberger Kinderfaschings-Gaudiwurm durch die Straßen der Innenstadt. Dieser startet um 12.30 Uhr vor der Lorenzkirche. Viele Kindergruppen stellen ihre Teilnahme unter ein besonderes Motto und basteln dafür extra Kostüme und Requisiten.

In Ansbach steigt am Rosenmontag wieder der traditionelle Kinderfasching mit Umzug und anschließender Party. Dazu lädt die Stadt Ansbach alle Kinder und Eltern ein. Treffpunkt für den Faschingsumzug ist um 14.15 Uhr am Martin-Luther-Platz. Gegen 15 Uhr geht die große Faschingsparty im Onoldiasaal los. Mit Musik, Magie, Gaukelei, Spielen, Mitmachtänzen und Kinderschminken wird bis etwa 18 Uhr gefeiert. Ein Höhepunkt der Faschingsparty ist die Maskenprämierung für die Kinder mit den besten Verkleidungen. Der Eintritt ist zur Party wie jedes Jahr frei.

Oberfranken: Schneemannfest ist Tradition

In Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth ist es Tradition, dass am Rosenmontag das Schneemannfest gefeiert wird. Bis zu 1.000 Menschen ziehen dann mit Fackeln, Blasmusik und Böllerschützen durch die Stadt zum Marktplatz. Dort findet rund um den Schneemann eine große Faschingsparty mit Live-Musik und Open-Air-Disco statt. Bereits am Nachmittag gibt es ab 15 Uhr einen Kinderfasching mit Aktionen und Spielen, wie zum Beispiel einem Krapfen-Wettessen.

Oberbayern: höchste Faschingsparty auf dem Wendelstein auf Dienstag verschoben

Unter dem Motto "der Fasching lebt“ gibt es in Fürstenfeldbruck bereits zum zweiten Mal ein großes Faschingstreiben, bei dem auch etliche Tanzgruppen aus dem Münchner Umland ihre Shows zeigen. Im Donaumoos sind die Narren am Rosenmontag besonders unterwegs – in Geisenfeld wird der Rosenmontagsumzug heuer so lang wie schon lang nicht mehr: 20 Wagen haben sich angemeldet. Ab halb zwei geht’s los. Besonders stimmungsvoll wird am Abend der Gammelsdorfer Nachtumzug, zu welchem es Faschingsbegeisterte aus dem gesamten Raum Freising zieht. Ab 19 Uhr fahren die beleuchteten Wagen durch den Ort. Freien Eintritt gibt es für maskierte Kinder übrigens auch im Münchner Tierpark Hellabrunn.

Der Narrische Skifasching auf dem Wendelstein ist aufgrund der schlechten Witterung auf morgen, Faschingsdienstag, verschoben worden. Kostümierte Kinder fahren gratis mit der Zahnradbahn ab Brannenburg oder mit der Seilbahn ab Bayrischzell. Maskierte Erwachsene zahlen den Tagesskipass zum Kinderpreis.