Auf dem Seil über dem Abgrund Slackline-Rekordversuch in Pfaffenhofen an der Ilm

Am Rande der Gartenschau soll in Pfaffenhofen an der Ilm ein neuer Slackline-Weltrekord im urbanen Raum aufgestellt werden. Artist Lukas Irmler will 40 Meter über dem Pfaffenhofener Hauptplatz eine Strecke von 230 Metern überwinden. Von Susanne Pfaller

