Mit Wiesn-Bier vom Vorjahr gefeiert Osnabrücker siegt mit seinem Entwurf fürs Oktoberfestplakat

"Ich habe Luftsprünge gemacht vor Freude, als ich davon erfahren habe", so der Art Director einer Werbe-Firma in Osnabrück: "Meine Frau und ich haben dann im Supermarkt noch Oktoberfestbier-Restposten erstanden und damit auf den Sieg angestoßen". Lippmann bekennt sich als Wiesn-Fan und hatte schon als Kind ein Oktoberfestplakat von 1989 in seinem Zimmer hängen.

Sein Siegerplakat ist überwiegend in Blautönen gehalten. Im bayerisch-blauen Himmel haben die Wolken die Form von Lebkuchenherzen, Maßkrügen oder Brezn. Links unten steht das Riesenrad, das sich fast dem Himmel entgegenstreckt – dazu ein flotter runder Schriftzug in Blau und Rot.

Siegerentwurf wird mit 2.500 Preisgeld belohnt

Der Gewinner bekommt 2.500 Euro Preisgeld und die Ehre, seinen Entwurf vielzeitig zu zeigen: im Internet und gedruckt auf 10.000 Plakate, auf T-Shirts, abgebildet auch auf dem Bierkrug der Stadt und zahlreichen Lizenzprodukten, die um die Welt gehen. Dafür muss es auch grafisch wirken, klein gedruckt auf einem Feuerzeug genauso wie übergroß auf einer Litfaßsäule.

Zum zweiten Mal wurde die Vorrunde im Internet entschieden – 10.833 User haben online ihren Favoriten gewählt. Die 30 beliebtesten kamen in die Endrunde, über sie stimmte dann eine Jury aus Wiesn-Wirten, Schaustellern und Fachleuten aus der Tourimusbranche ab.

Bürgermeister Schmid: Jury war sich einig

Über den Gewinner seien sich alle einig gewesen, so Wiesn-Chef und Münchner Bürgermeister Josef Schmid: Er lobte den Entwurf, zeige er doch auch, was für eine Stimmung die Wiesn habe: Gute Laune und Gemütlichkeit unter weiß- blauem Himmel.

Der zweite Platz von Florian Beierlein aus Rosenheim zeigt ein Paar in Tracht, er beim Schubladler , aber nur die untere Körperhälfte. Der dritte Platz von Nina Bachmann ist ein Entwurf aus München. Ihr Design sticht heraus, weil alle Gegenstände, die sie mit Oktoberfest in Verbindung bringt, also Trachtenhut, Brezn, Maß und Trompete besonders eckig aussehen – wie das Rautenmuster im Hintergrund.

Das Oktoberfest beginnt am 22. September und geht bis zum 7. Oktober.