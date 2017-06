Ein letzter Besuch Holocaust-Überlebender in Rosenheim

Es ist wohl des letzte Auftritt des Holocaust-Überlebenden Shlomo Graber in Deutschland. Heute spricht er im Ignaz Günther-Gymnasium in Rosenheim zu rund 1.000 Schülern.

In der Aula werden Schüler aus drei Rosenheimer Gymnasien zusammenkommen. Shlomo Graber wird aus seinem jüngsten Buch "Der Junge, der nicht hassen wollte" vorlesen. Vor allem aber will er frei erzählen und sich mit den Jugendlichen unterhalten.

Toleranz, Nächstenliebe und Respekt

Der 90-Jährige überlebte die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Fünfteichen und Görlitz. In zahlreichen Vorträgen wirbt Graber seit mehr als 25 Jahren für Toleranz, Nächstenliebe und Respekt. Fanatismus und Gewalt lehnt der Holocaust-Überlebende kategorisch ab.

Shlomo Graber wurde 1926 in der Tschechoslowakei geboren und wuchs in Ungarn auf. Nach dem zweiten Weltkrieg lebte er in Israel. Seit 1989 ist Basel seine neue Heimat. Der Vortrag in Rosenheim, der nach Angaben seines Verlages der letzte in Deutschland sein soll, kam auf Initiative des Elternbeirats des Ignaz-Günther-Gymnasiums zustande.