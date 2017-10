"Tod allen Yuppies" Erneut linke Hass-Schmierereien in München

Seit Wochen ziehen unbekannte Täter nachts durch verschiedene Münchner Stadtteile und besprühen Autos und Hauswände mit linken Hassparolen. An diesem Wochenende haben sie wieder zugeschlagen.

94 Objekte sind rund um die Waldhornstraße in München mit linken Parolen und Zeichen beschmiert worden. Aufgrund der "offensichtlichen Übereinstimmungen der gesprühten Graffiti und Texte" geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselbe Tätergruppe handelt, wie schon bei den Sachbeschädigungen der vorausgegangenen Wochenenden.

Sprayer halten seit Wochen München in Atem

Die Serie hält die Polizei seit Anfang September in Atem. Betroffen sind vor allem Luxusautos und noble Häuser. Anfang September im Münchner Osten hat alles begonnen. Die Sprayattacken erfolgen meist nachts am Wochenende - mittlerweile sind Fahrzeuge und Häuser in nahezu allen Münchner Stadteilen beschädigt worden.

Die Parolen sind laut Polizei immer ähnlich und haben einen linksextremen Hintergrund. Sie lauten von "Tod allen Yuppies" bis zu "Kapitalisten köpfen" und "Deutschland muss sterben". Der oder die Täter verwenden hauptsächlich schwarze und rote Farbe. Um die 500 Objekte wurden in den letzten Wochen beschädigt - die Polizei geht mittlerweile von einem Gesamtschaden von mehreren 100.000 Euro aus.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges im Zusammenhang mit den Schmierereien beobachtet hat, soll sich an das Polizeipräsidium München oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.