Flughafenausbau und Dieselverbot Seehofer lädt zum Gipfel in kleiner Runde

Diesel-Verbote und Flughafenausbau – schwierige Themen für die CSU. Deshalb lädt Ministerpräsident Horst Seehofer am Abend in einer kleinen Runde in die Staatskanzlei. Es gilt, die Sitzung des Ministerrats nächste Woche vorzubereiten.

Ein Diesel-Verbot in München verhindern und gleichzeitig den Feinstaub reduzieren – so lautet das Ziel von Ministerpräsident Horst Seehofer. Wie er das bewerkstelligen will, darüber spricht er heute mit seinen Ministern aus den Ressorts Umwelt, Finanzen, Verkehr und Wirtschaft beim Sondergipfel in der Staatskanzlei.

In dem vom Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ins Spiel gebrachte Verbot für Dieselautos sieht die Staatsregierung keine Lösung. Auch Vertreter aus Handwerk, Industrie und Handel sind dagegen, allen voran die Automobilbranche.

Auch beim Thema dritte Startbahn am Münchner Flughafen will der Ministerpräsident endlich eine Lösung finden. Dazu wird Finanzminister Markus Söder bei der Sitzung neue Zahlen vorlegen: In den ersten fünf Monaten 2017 sollen das Passagieraufkommen um 6,6 % und die Zahl von Starts und Landungen um 4,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen sein. Naturschützer und Umweltverbände kritisierten wiederholt die Baupläne und auch die Münchner Bürger haben 2012 in einem Entscheid dagegen gestimmt.

Der lange Streit um den Flughafenausbau

Der lange Streit um das Milliardenprojekt