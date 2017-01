Brandkatastrophe von Schneizlreuth Anklage gegen ehemaligen Bürgermeister

Bauregger sei wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung in mehreren Fällen sowie wegen vorsätzlicher Falschaussage angeklagt, berichtet die Passauer Neue Presse in ihrer Online-Ausgabe.

Eventmanager zu drei Jahren Haft verurteilt

Im Mai 2015 waren sechs Mitarbeiter einer niederbayerischen Baufirma aus Arnstorf (Lkr. Rottal-Inn) in den Flammen des historischen "Pfarrbauernhof" zu Tode gekommen. Ein Jahr später, im Februar 2016, hat das Landgericht Traunstein den Eventmanager wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Es sei ihm bewusst gewesen, dass er für den Übernachtungsbetrieb in dem historischen Holzhaus keine Genehmigung hatte und eine solche auch nicht bekommen hätte, so das Gericht.

Ermittlungen gegen Ex-Bürgermeister bereits 2015

Bereits während dieses Prozesses hatte die Staatsanwaltschaft auch Ermittlungen gegen den Ex-Bürgermeister von Schneizlreuth und den pensionierten Geschäftsführer der Gemeinde aufgenommen. Sie müssten von der nicht genehmigten Unterkunft gewusst haben, so die Staatsanwaltschaft.

Eventwochenende wurde zur Katastrophe

Zum Zeitpunkt der Katastrophe schliefen 54 Menschen in dem Gebäude, darunter 47 Mitarbeiter der niederbayerischen Baufirma Lindner. Das Unternehmen aus Arnstorf (Lkr. Rottal-Inn) hatte den Angestellten zum 50-jährigen Bestehen der Firma ein "Eventwochenende" im Berchtesgadener Land spendiert.