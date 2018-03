Steinernes Meer Schneeschuhtourengeher tödlich verunglückt

Am Donnerstagmorgen gegen 8.00 Uhr ist an der Sigeretplatte im Steinernen Meer (Lkr. Berchtesgadener Land) ein Mann tödlich verunglückt. Sein Sohn musste den Absturz hilflos mit ansehen.

Wie die Polizei berichtet, unternahm der Mann zusammen mit seinem Sohn eine mehrtägige Schneeschuhtour, dazu waren die beiden extra aus Norddeutschland angereist. Im Ingolstädter Haus verbrachten sie die Nacht und begannen dann mit dem Abstieg.

Plötzlich fehlte der Halt

Als das Gelände immer steiler wurde, zogen sie die Schneeschuhe aus. Die beiden Männer hielten sich mit den Händen an den Sträuchern fest, doch sie kamen immer schlechter voran. In dem Augenblick, als der Sohn feststellte, dass sie den Abstieg besser abbrechen sollten, hörte er ein Geräusch und sah seinen Vater an sich vorbei rutschen.

Absturz in die Tiefe

Dieser versuchte noch sich an einzelnen Ästen festzuhalten, doch das gelang ihm nicht. Er stürzte circa 120 Meter über die steile Felswand unter der Sigeretplatte bis zum Wandfuß ab. Den Unfall überlebte er nicht.

Die Leiche wurde mittels des Hubschraubers Edelweiß geborgen.