Forschungsstation Schneefernerhaus Wo Kälte relativ ist

Eis und Schnee gibt es jetzt überall in Oberbayern. Ganz besonders viel aber natürlich in knapp 3.000 Metern Höhe auf der Zugspitze. Unterm Gipfel ist die Forschungsstation Schneefernerhaus. Die Wissenschaftler betreiben vor allem Klima- und Umweltforschung - und haben ständig mit dem arktischen Wetter zu tun.

Auf dem Zugspitzplatt führt von der Station Sonnalpin eine kleine Gondel hinauf zum Schneefernerhaus, ein verschachtelter Bau – entstanden aus dem ehemaligen Hotel, das 1999 zu dieser extrem gelegenen Forschungsstation wurde. Für Leute wie den Geophysiker Till Rehm ist das der normale Arbeitsweg:

"Für mich ist das jeden Tag schön, wenn man hinauffährt – weg von dem Rummel da unten – zu unserer Station. Ich glaub, dass nicht ein jeder mit einer kleinen Seilbahn in die Arbeit fährt. Das ist schon etwas Besonderes." Geophysiker Till Rehm

Forschen mit XXL-Laser

Unter der Kuppel verbirgt sich der Laser.

Hautnah spürt man hier oben die Elemente. Eisblumen sind überall angewachsen. Und man spürt natürlich das Element Schnee. Die meisten bleiben nur ab und zu über Nacht oben – je nachdem, was gerade ansteht bei den Forschern und Mitarbeitern der Station.

Der Franzose Cedric Couret forscht hier fürs Umweltbundesamt nach Schadstoffen wie Feinstaub in der Luft. Und er misst zum Beispiel das Treibhausgas Kohlendioxid, das nach ersten Schätzungen im vergangenen Jahr wieder zugenommen hat in der Atmosphäre. Der Physiker Hannes Vogelmann schießt aus einer Kuppel, die einer Sternwarte gleicht, einen Laser über zehn Kilometer hoch in die Atmosphäre:

"Wir sind hier viel näher dran an dem, was uns interessiert. Wir messen Wasserdampf in großen Höhen. Oberhalb von fünf Kilometern interessiert uns das vor allem, weil dort Wasserdampf besonders intensive Auswirkungen hat auf den Treibhauseffekt." Physiker Hannes Vogelmann

Tür ins Berginnere

Hinter dem Haus führt der alte Kammstollen 800 Meter durch den Berg. Früher, als das Schneefernerhaus noch Hotel war, war es die Touristenroute. Heute ist es wie ein Schaufenster in die Zone, wo der Fels auch innerlich das ganze Jahr tiefgefroren ist. Der alte Touristengang ist wie eine Tür in das eisige Berginnere und in die Klimaforschung. Rehm gehört zu denen, die sich für die Forscher um die ganzen Geräte kümmern. Eine gewisse Robustheit gehört da schon dazu, aber die hat der Geophysiker: