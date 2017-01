Schnee, Urlaubsende und Grenzkontrollen Lange Staus bei der Einreise nach Deutschland

Besonders betroffen war der Grenzübergang an der A8 am Walserberg. Dort bildeten sich vor allem am Samstagvormittag kilometerlange Rückstaus. Bis zu 90 Minuten Wartezeit waren die Folge.

50 Minuten Wartezeit an Grenze

Um die Lage zu entzerren, gab die Bundespolizei nach eigenen Angaben die LKW-Kontrollspur, wann immer es die Verkehrslage zuließ, auch für PKW frei. Genauso wurde auf der A93 bei Kiefersfelden verfahren, für die die Bundespolizei am Wochenende durchschnittliche Wartezeiten von 20 Minuten angab. Am Sonntag, seien durchgängig beide Spuren für PKW frei gewesen, sagte ein Sprecher.

In BR-Umfragen an den Grenzen äußerten zuletzt viele Reisende Verständnis. Das sei die Sicherheit wert, hieß es oft. Auch Anwohner in Grenznähe unterstützten mehrheitlich die seit Mitte Dezember ausgeweiteten Kontrollen. Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden dagegen forderte, sie zurückzufahren, um Urlaubern den Stau und der Wirtschaft Verluste zu ersparen. Bayerns Grünen-Chef Eike Hallitzky machte sich am Samstag für ein Ende der aus seiner Sicht sinnfreien Kontrollen an der A3 bei Suben stark. Von dort wurden am Wochenende bis zu 50 Minuten Wartezeit gemeldet.

Die Bundespolizei verweist auf Fahndungserfolge: An Dreikönig und am Samstag seien je 50 illegal Einreisende registriert worden, am Donnerstag rund 70. Auf einem Autobahnparkplatz an der A93 bei Brannenburg im Landkreis Rosenheim wurde zudem am Samstag ein Kleinbus mit 19 Flüchtlingen entdeckt. Vermutlich hatte sie ein Schleuser dort bei eisigen Temperaturen ihrem Schicksal überlassen.