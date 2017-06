Schießerei in Unterföhring Angehörige müssen weiterhin um Leben der Polizistin bangen

Vor gut einer Woche hatte ein offenbar geistig verwirrter 37-Jähriger einem Polizisten bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen 26 Jahre alter Kollegin in den Kopf geschossen. Auch zwei Passanten wurden getroffen.

Der mutmaßliche Täter wurde in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Der zuständige Richter hatte den Antrag der Staatsanwaltschaft auf reguläre Untersuchungshaft abgelehnt. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. Bislang schweigt der 37-Jährige. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich auf einer Europareise befand und am auf dem Weg in die Münchner Innenstadt war.

Polizei will Vater des Täters vernehmen

Wie die Tageszeitung "The Coloradoan" online berichtet, sind die Eltern des mutmaßlichen Schützen 1981 in die USA ausgewandert. Der Vater stamme aus Bayern, die Mutter komme aus Südafrika und habe griechische Wurzeln. Beide lernten sich dem Blatt zufolge als Musiker in München kennen. 1995 zogen sie nach Fort Collin in Colorado. Das Paar hat drei Söhne und betreibt einen deutschen Imbiss.

Der Mann, der in Oberbayern geboren wurde, lebte zuletzt bei seinem Vater in den USA. Die Polizei hat inzwischen die US-Behörden ersucht, den Vater vernehmen zu dürfen. Deren Antwort stehe aber noch aus, sagte der Polizeisprecher.