Große Trauer Schießerei in Traunreut: Verdächtiger in Psychiatrie untergebracht

Nach der Schießerei in einem Lokal in Traunreut mit zwei Toten und zwei Verletzten ist der 62-jährige mutmaßliche Täter in der Psychiatrie untergebracht worden. Traunreuts Bürgermeister zeigte sich erschüttert über die Tat am späten Samstagabend.

Von: Hans Häuser