Feuer in Scheune Brand nahe der Therme Erding

Gegen 16 Uhr heute Nachmittag geriet in der Nähe der Therme Erding eine Scheune in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, stand das Gebäude in Vollbrand.

Von: Lena Deutsch