Münchner S-Bahn Bahn bündelt Bauarbeiten im Mai und Oktober

Die Bahn plant ab Mai 2017 jährlich zwei feste Bauwochenenden an der Münchner S-Bahn-Stammstrecke. Zwischen Pasing und dem Münchner Ostbahnhof soll dann der Verkehr komplett stillgelegt werden - von Freitagabend bis Montagfrüh.

Mit dieser Bündelung der Bauarbeiten auf jeweils zwei Wochenenden im Mai und im Oktober reagiert die Bahn auch auf Beschwerden über die häufigen Sperrungen unter der Woche auf Deutschlands meistbefahrener Bahnstrecke in den letzten Jahren. Dadurch sollen die Einschränkungen für die Fahrgäste reduziert werden, so die Bahn.

Information leichter bei Komplettsperrungen

Am Wochenende sind weniger Fahrgäste unterwegs.

Außerdem hofft man, diese wenigen festen Bauwochenenden besser vermitteln zu können als häufige Abendsperrungen. Die Bahn nutzt die Sperrungen für Bauarbeiten am Tunnel, am Schienennetz und an den Bahnhöfen.

"Anlagen wie Weichen, Signale, Sicherungssysteme etc. unterliegen einem erheblichen Verschleiß. In den letzten Jahren fanden die erforderlichen Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten durchschnittlich an über 200 Tagen bzw. Nächten pro Jahr statt." Pressemitteilung der DB AG

Kurzsperrungen in den Nächten sind weniger effektiv, weil die Bahn die Baustelle jeweils einrichten und absichern und Maschinen und Material sowie Arbeiter an- und abtransportieren muss. Dafür benötigt man viel Zeit, die für die eigentliche Arbeit fehlt. Die Sperrungen werden künftig das ganze Wochenende umfassen.

Vollsperrrung und Ersatzbusse

Busse müssen die Fahrgäste weiterbringen

Zwischen Pasing und Ostbahnhof werden dann beide Gleise durchgehend von Freitagabend 23 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr gesperrt. Die S-Bahn München bietet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an bzw. verstärkt einzelne Verkehrsmittel der MVG. Sperrungen gibt es dieses Jahr an den Wochenenden vom 12. bis 15. Mai und vom 20. bis 23. Oktober. Die übrigen Sperrtermine sind bereits bis 2022 festgelegt.

Pendler werden geschont

Hier gibt's Information

Erfahrungsgemäß fahren am Wochenende deutlich weniger Menschen mit der S-Bahn als an Werktagen. Unter der Woche gibt es schätzungsweise 850.000 Fahrten pro Tag im Gesamtnetz. Damit sind zwei Drittel der Nahverkehrsfahrgäste der Bahn im Münchner S-Bahnbereich unterwegs.