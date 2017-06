Mehr Sicherheit auf der Autobahn Mit Satellit Geisterfahrer stoppen

Die Sonne knallt erbarmungslos auf das Testgelände der Bundeswehruni Neubiberg.

Durch die flirrende Hitze über dem hellgrauen Asphalt kreuzt ein dunkelblauer VW-Bus mit dem charakteristischen Y-Kennzeichen der Bundeswehr. Ein Aufkleber am Heck weist ihn als Messfahrzeug aus. Der Fahrer lenkt den Wagen in einer gemächlichen Linkskurve auf die kerzengrade Hochgeschwindigkeitsteststrecke und hält an. Um Tempo geht es bei dieser Versuchsfahrt offenbar nicht. Professor Bernd Eissfeller öffnet die Seitentür und gibt den Blick auf einen Laptop und jede Menge Sensoren frei. Dann erklärt er die Aufgabe der ganzen Technik:

"Wir wollen den Geisterfahrer bereits bei der Auffahrt dedektieren und nicht erst dann, wenn er mit hoher Geschwindigkeit in die Gegenrichtung fährt. Und wir wollen das Falschmeldungspotential reduzieren." Bernd Eissfeller, Professor für Navigation an der Universität der Bundeswehr München

Warnhinweis für Verkehrsteilnehmer

Ghosthunter heißt das Projekt, an dem der Luft- und Raumfahrtforscher und seine Mitarbeiter schon seit zwei Jahren arbeiten. Mithilfe von Galileo-Satellitensignalen will der Professor Autos in Echtzeit und möglichst genau orten. Ein Falschfahrer würde dann sofort von dem System entdeckt werden. Wesentlich schneller als bisher. Die Bedeutung seines Projekts wurde dem Wissenschaftler kürzlich durch ein persönliches Erlebnis klar.

"Ich bin selbst mal in so eine Geisterfahrer-Situation geraten. Diese Situation, wo ich ein sehr ungutes Gefühl hatte, wurde durch einen Polizeieinsatz abgefangen. Da habe ich gesehen: Die Sache hat Relevanz." Bernd Eissfeller, Professor für Navigation an der Universität der Bundeswehr München

Wäre sein System schon fertig entwickelt, hätte er in dieser Situation einen Warnhinweis bekommen, genauso wie alle anderen Fahrzeuge, die sich in der Nähe des Geisterfahrers befunden haben. Aber bis dahin gilt es noch, einige Probleme zu überwinden. Ein Auto in Echtzeit und möglichst zentimetergenau zu orten, klingt einfacher, als es ist. Das Team muss große Ausdauer an den Tag legen, erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter Hanno Beckmann.

Simulierte Geisterfahrt

Auf dem Testgelände haben die Wissenschaftler mit orange-roten Pylonen eine Autobahnauffahrt simuliert. Ziel der nächsten Testfahrt: Als Geisterfahrer auf die simulierte Autobahn einbiegen.

Die gesammelten Daten der Testfahrten wertet das Team anschließend im Labor aus. Ein riesiger Flachbildschirm zeigt das Gelände der Bundeswehruniversität von oben.

Die Fahrstrecke des Versuchsfahrzeugs wird blau angezeigt. In dem Moment, als das Team als Falschfahrer auf die Autobahn einbiegt, färbt sich die Fahrstrecke rot. Das System hat den potentiellen Geisterfahrer erkannt. Eine Prototypenversion funktioniert also bereits. Aber beim Prototyp allein soll es nicht bleiben.

Wenn alles glatt geht, könnte das System Ghosthunter schon 2020 am Markt erhältlich sein und dabei helfen, tragische Unfälle zu verhindern, weil es Falschfahrer schnell wieder in die richtige Spur bringt.