Nach Schießerei in Unterföhring Schütze von Unterföhring lebte in USA

Der Mann, der gestern einer Polizistin in den Kopf geschossen hat, soll einen Tag vor der Tat aus Athen nach München geflogen sein. Er lebt bei seinem Vater in den USA und war auf Europareise. Laut Polizei soll der 37-Jährige in den Vereinigten Staaten bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sein.

Der Mann war am Abend vorher aus Madrid eingeflogen, hatte die Nacht am Münchner Flughafen verbracht und befand sich gestern morgen auf dem Weg in die Münchner Innenstadt. Zeugen berichten von psychisch auffälligem Verhalten des mutmaßlichen Täters. So soll er in der S-Bahn Selbstgespräche auf Englisch geführt haben. Dann griff er völlig unvermittelt einen anderen Fahrgast an und schlug brutal auf ihn ein.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Eine Begutachtung durch einen Psychiater sei bereits angeordnet worden, so Polizeipräsident Hubertus Andrä heute Mittag auf einer Pressekonferenz der Polizei München. Der verletzte Schütze könnte laut Polizei schon heute aus dem Krankenhaus entlassen und einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Der 37-Jährige hatte bei einer Kontrolle einem Polizisten die Pistole entrissen und auf dessen Kollegin geschossen. Die 26-Jährige schwebe weiter "in höchster Lebensgefahr", so die Polizei.

Täter polizeilich bekannt

Der Täter ist polizeilich bekannt: 2014 wurde wegen Besitz einer kleinen Menge Cannabis gegen ihn ermittelt. Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter im Falle der Schießerei als Einzeltäter ohne ideologischen Hintergrund handelte.

Falsches Täter-Foto im Netz Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins warnt: Derzeit kursiere ein Bild im Internet, das fälschlicherweise als Foto des Täters ausgegeben werde. Er bittet, davon abzusehen, dieses Foto weiter zu verbreiten. Es handelt sich um das Lichtbild eines Personalausweises, der am Tatort gefunden wurde. Dabei handele es sich aber nicht um das Abbild des Täters, sondern eines Zeugen, der die Tat mitansehen musste.

Noch immer ist ungeklärt, wie der Randalierer dem Polizisten am S-Bahnhof Unterföhring die Dienstwaffe aus dem Holster ziehen und damit sofort schießen konnte.

Gewerkschaft der Polizei: kein Handlungsbedarf bei Pistolen-Sicherung

Die bayerische Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht keinen Handlungsbedarf bei der Sicherung der Dienstpistolen. Die Standardbewaffnung der Polizisten in Bayern, die wohl auch bei dem Schusswechsel am S-Bahnhof Unterföhring zum Einsatz kam, ist derzeit die P7 vom Hersteller Heckler & Koch. Es handelt sich dabei um eine halbautomatische Pistole mit einem achtschüssigen Magazin.

"Vom Grundsatz her sollte es eigentlich nicht passieren, dass dem Kollegen die Waffe entrissen werden kann." Peter Schall, GdP-Landesvorsitzender

Grundsätzlich tragen die Polizisten im Einsatz ihre Waffen doppelt gesichert. So ist die P7 zunächst im Trageholster befestigt, eine spontane Entnahme durch einen Laien gilt als kaum möglich, da ein bestimmter Entsicherungsgriff nötig ist, wie ein Polizeisprecher erläuterte. Außerdem ist die Waffe selbst auch noch gesichert. Die Beamten müssten extra die Bewegung trainieren, beim Ziehen der Waffe diesen Knopf zur Seite zu drücken. Eine Nutzung im Affekt durch einen Laien soll damit ausgeschlossen werden. Von daher verwundere es, dass der Täter von Unterföhring bei dem Vorfall vom Dienstag die Waffe habe an sich reißen können, so Schall. Ab 2019 sollen Bayerns Polizisten Dienstwaffen eines neuen Typs erhalten.

Mehr Sicherheit durch personifizierte Pistolen?

Vor der Einführung neuer Polizei-Dienstwaffen in Bayern, wurde laut Innenministerium auch über personifizierte Pistolen nachgedacht. Diese haben den Vorteil, dass nur der jeweilige Besitzer mit seiner Dienstwaffe schießen kann. Sie sind entweder per Fingerabdruck an den Berechtigten gebunden - oder mit einem Transcoder, den der jeweilige Polizist nah am Körper tragen muss. Solche Waffen sind z.B. in den USA bereits im Einsatz. Die bayerische Polizei hat sich laut Innenministerium allerdings gegen solche personifizierten Waffen entschieden, weil sie noch sehr fehleranfällig seien. Bei cremigen Händen etwa funktionere das Entsperren durch Fingerabdruck nicht zuverlässig.

S-Bahnhof Unterföhring bei München: Hier fand der Polizeieinsatz statt

Münchner Polizeipräsidium - Tag der offenen Tür abgesagt

Angesichts der Schießerei in Unterföhring hat das Polizeipräsidium München den Tag der offenen Tür am kommenden Samstag abgesagt. "Wegen des ernsten Zustand der Kollegin können wir als Polizeipräsidium München keinen Freudentag zelebrieren, der uns ja selber gewidmet ist", so Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher der Münchner Polizei. Das sei der Situaton und dem Gefühl, das jeder Polizist und jede Polizistin momentan in sich trage, nicht angemessen.