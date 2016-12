Vandalismus in der Münchner S-Bahn Bundespolizei fasst drei Verdächtige

Zerkratzte Fahrkartenautomaten und eine zertrümmerte Glasscheibe: In Pasing hat die Bundespolizei drei junge Männer festgenommen, die in der S-Bahn ordentlich gewütet haben sollen. Auch eine junge Frau soll von den Männern belästigt worden sein.

Die Vorfälle haben sich laut Bundespolizei am Donnerstagabend ereignet. Gegen 20.15 Uhr beobachtete ein Fahrgast in Puchheim, wie die Männer einen Fahrkartenautomaten zerkratzten. In der S4 Richtung Ebersberg belästigten sie laut Zeugen anschließend eine junge Frau, stiegen auf Sitzbänken herum und hantierten mit einem Messer.

Aggressiv und alkoholisiert

Nachdem mehrere Fahrgäste die Polizei verständigt hatten, konnten die drei Männer am Bahnhof Pasing festgenommen werden. Zuvor zerschlug einer der Männer noch eine Glasscheibe, weitere Fenster der S-Bahn wurden bespuckt. Laut Polizei waren die Männer äußerst aggressiv. Die Beamten stellten einen "Hirschfänger" als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Bei einem 20-Jährigen wurde ein Promillewert von 1,35 festgestellt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dazu werden Videoaufnahmen vom S-Bahnhaltepunkt sowie der S-Bahn ausgewertet. Über die Höhe des entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.