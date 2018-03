Neubau für 17 Millionen Euro Ruhpoldinger Rauschbergbahn wird saniert

Geschäftsführer Roland Schnaitmann dem Bayerischen Rundfunk die Pläne bestätigt bestätigt. Die Betreiber wollen künftig 450 Menschen pro Stunde auf den beliebten Ausflugsgipfel befördern und damit die Wartezeiten für die Besucher verkürzen. In die neuen Kabinen sollen 55 statt bisher 20 Personen passen.

Panoramarestaurant geplant

Neben dem Neubau der Seilbahn ist auch ein Panoramarestaurant mit insgesamt 600 Sitzplätzen geplant. Die Gemeinde Ruhpolding hat dem Bau bereits zugestimmt. Er soll in genau einem Jahr beginnen. Die Inbetriebnahme ist dann für Dezember 2019 geplant. Die Betreiber hoffen auf mehrere Millionen Euro Fördergeld vom Freistaat Bayern.

Erst Investoren, dann Naturschützer

Derzeit laufen zudem Gespräche mit möglichen Investoren. Demnächst wollen die Betreiber auch mit Naturschützern reden, denn am Rauschberg nisten unter anderem seltene Vogelarten. Dass es zu einem großen Streit um Umweltauflagen kommt wie am Jenner im Berchtesgadener Land, erwartet Geschäftsführer Roland Schnaitmann nicht. Schließlich sei das Bauvorhaben am Rauschberg nicht so gewaltig.

Pendelbahn

Die Rauschbergbahn stammt aus dem Jahr 1953. Es handelt sich um eine Pendelbahn. Das bedeutet, dass nur zwei Kabinen unterwegs sind, die abwechselnd rauf und runter fahren.