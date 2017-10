30 Jahre Sternwarte Rosenheim Rosenheimer Sternwarte feiert mit Harald Lesch Geburtstag

Zum 30. Geburtstag der Sternwarte an der Hochschule Rosenheim gibt es einen kleinen Festakt und einen öffentlichen Vortrag.

Harald Lesch, der bekannte Astrophysiker, Naturphilosoph und Moderator spricht zu dem Thema "Die Entstehung des Sonnensystems: von tanzenden Planeten und explodierenden Sternen". Beginn ist um 18.30 Uhr im Hörsaal AZ1.50. Für die Veranstaltung stehen über 1.000 Sitzplätze zur Verfügung.

Blick in die Sterne - dank großzügiger Spender

Die Sternwarte ist vor 30 Jahren nur mit Spendengeldern finanziert worden. Das Fach Astronomie ist an der Hochschule heute kein Pflichtwahlfach mehr, trotzdem sind die Vorlesungen sehr beliebt und stets ausgebucht, bestätigt Elmar Junker von der Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften. Die Anzahl der Teilnehmer bei den Lesungen ist auf 25 Studenten limitiert. Die Kuppel der Sternwarte befindet sich auf Haus D, hoch über den Dächern der Hochschule Rosenheim. Bundesweit gibt es nur noch an der Hochschule in Kiel eine Sternwarte an einer FH.