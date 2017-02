Streit um Naidoo-Auftritt Antrag abgeschmettert - Auftritt wird stattfinden

Der Sänger Xavier Naidoo soll beim Sommerfestival 2017 in Rosenheim auftreten. Das Bündnis "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" will das verhindern. Zuletzt formulierte das Bündnis einen Brief an Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabi Bauer und an den Rosenheimer Stadtrat.

Das Schriftstück hat zahlreiche Unterzeichner, unter anderem die Grüne Jugend Rosenheim, die Vorsitzende der SPD Rosenheim Stadt Elisabeth Jordan und den SPD-Bundestagskandidaten Abuzar Erdogan, Attac Rosenheim, DIE LINKE Rosenheim und Wasserburg und auch den Rosenheimer Bebop Schallplatten-Laden.

SPD wehrt sich

Die Stadt rechtfertigte sich zuletzt in einer Presseerklärung: "Es war das erklärte Ziel der Verfassungsväter, nie wieder Gesinnungsschnüffelei auf deutschem Boden zuzulassen."

Die SPD, die Xavier Naidoo von Anfang abgelehnt hatte, sah sich daraufhin mit Antidemokraten und Gesinnungschnüfflern gleichgestellt. Sie wollte mit ihrem Antrag erreichen, dass sich der Stadtrat von der Presseerklärung der Stadt distanziert. Dies jedoch wurde am Abend mit 22:15 Stimmen abgelehnt.

Warnung der Oberbürgermeisterin

So sah etwa die CSU Rosenheim keine demokratische Entgleisung in der Presseerklärung. In der 45-minütigen Debatte ging es in Teilen auch um den Künstler Xavier Naidoo.

"Unsere Meinungsfreiheit schützt nicht die Meinung der Reichsbürger." Andreas Lakowski, SPD-Stadtrat

Oberbürgermeisterin Gabi Bauer warnte davor "sich von einer künstlerischen Person auseinanderdividieren zu lassen, die letztendlich eine Stunde in Rosenheim auftritt". "Toleranz hat etwas mit ertragen zu tun", sagte Bauer.

"Kunst kann provozieren"

Mehrere Stadträte verwiesen auf die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst. Ein Vertreter der Landesgartenschau GmbH, Veranstalter des Sommerfestivals, nannte die Debatte rufschädigend für Rosenheim. Er müsse sich bei Agenturen in München und Frankfurt dafür rechtfertigen, was "wir hier für einen Zirkus haben".

Das letzte Wort hatte CSU-Stadtrat Bergmüller: "Kunst kann provozieren und das ist doch eigentlich eine schöne Sache".

Fest steht: Nachdem der Stadtrat dem Konzept des Sommerfestivals bereits im Oktober zugestimmt hat und alle Verträge rechtskräftig sind, wird das Konzert der Söhne Mannheims beim Sommerfestival Rosenheim 2017 stattfinden.

Auftritte vor Reichsbürgern

Naidoo war in der Vergangenheit wiederholt wegen einiger religiöser und politischer Ansichten in die Kritik geraten. So trat er zum Beispiel am Tag der Deutschen Einheit 2014 bei einer Veranstaltung der Reichsbürgerbewegung auf. In Interviews äußerte er, Deutschland sei kein freies, sondern ein besetztes Land. Naidoo bezeichnet sich selbst als Christ, der daran glaubt, in der Endzeit zu leben.