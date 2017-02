Reichsbürger-Sympathisant? Rosenheimer Stadtrat diskutiert über Xavier Naidoo

Der Streit geht bereits länger. Eigentlich hat der Rosenheimer Stadtrat grünes Licht gegeben. Die Verträge mit den Künstlern beziehungsweise deren Agenturen seien rechtskräftig, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Es gebe keine Rechtsgrundlage, einen der Künstler vom Sommerfestival 2017 auszuschließen, zumal es gegen Naidoo kein anhängiges Gerichtsverfahren gebe. Weiter wird auf die Freiheit der Meinungsäußerung verwiesen und auf die Freiheit der Kunst.

Vergangene Woche hat die SPD reagiert und in einem Eilantrag den Stadtrat dazu aufgefordert, sich von der Presseerklärung der Stadt zu distanzieren und den Sänger auszuladen. Die Erklärung sei "in Inhalt und Wortwahl unsäglich, eines demokratischen Rechtsstaates auf dem Boden unseres Grundgesetzes unwürdig und ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich extremistischen Tendenzen widersetzen".

Söhne Mannheims dürfen ohne Naidoo

Söhne Mannheims bei einem ihrer Auftritte

Das Bündnis "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" hat zudem in einem offenen Brief an Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabi Bauer und an den Rosenheimer Stadtrat appelliert, den Sänger vom Rosenheimer Sommerfestival auszuladen. Es spreche jedoch nichts gegen einen Auftritt der Söhne Mannheims ohne Naidoo.

Der Brief hat zahlreiche Unterzeichner, unter anderem die Grüne Jugend Rosenheim, die Vorsitzende der SPD Rosenheim Stadt Elisabeth Jordan und den SPD-Bundestagskandidaten Abuzar Erdogan, Attac Rosenheim, DIE LINKE Rosenheim und Wasserburg und auch den Rosenheimer Bebop Schallplatten-Laden. Das Bündnis fordert weiter eine Richtlinie für die künstlerische Ausgestaltung des Rosenheimer Sommerfestivals. Wie berichtet sind die Stadt Rosenheim und die Landesgartenschau GmbH Veranstalter des Sommerfestivals. Das Bündnis "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" nennt Sänger Xavier Naidoo einen "Hassmusiker" und "Reichsbürger-Sympathisanten".