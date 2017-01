Reit im Winkl lockt Touristen Beim Laser-Biathlon darf jeder ran

Der Bau der neuen Sportattraktion hat inklusive der umgerüsteten Gewehre rund 60.000 Euro gekostet. Die Biathlon-Laseranlage wird vom ehemaligen Spitzenbiathleten Ernst Reiter betrieben.

Olympia-Medaillengewinner zeigt wie's geht

Unter der Anleitung des zweifachen Medaillengewinners in der Biathlon-Staffel bei den Olympischen Winterspielen in Calgary und Sarajewo kann jeder Interessierte die Faszination von Biathlon selber ausprobieren. Die Anlage ist seit Mitte Dezember in Betrieb.

Schießen und Laufen lernen

Die Angebote reichen vom reinen Schießtraining bis zu einem kombinierten Training aus Laufen und Schießen, und kann von Einzelpersonen, Familien oder für Firmenfeiern gebucht werden. Gerade in schneearmen Wintern verspricht sich die Gemeinde viel von dem neuen Freizeit-Angebot.

Biathlon-Mekka in der Nähe