Reaktionen Pflegenotstand in München: Günstiger Wohnraum wichtigste Aufgabe

Nach dem BR-Bericht über den Pflegenotstand in Münchner Kliniken schlagen Münchens Sozialreferentin und der Sozialverband VdK Alarm. Man müsse insbesondere den Mietmarkt in den Griff bekommen.

Münchens Krankenhäuser gehen die Pfleger aus. BR-Recherchen haben das ganze Ausmaß der Misere ans Licht gebracht: Teilweise können die Krankenhäuser schwerkranke Patienten nicht versorgen. Selbst Krebspatienten mussten auf andere Krankenhäuser verteilt werden. Schuld sind nach einhelliger Einschätzung die steigenden Lebenshaltungskosten in München.

Münchens Sozialreferentin: Bund muss helfen

Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy hat als Reaktion auf die BR-Recherchen vor weiteren Engpässen bei der Pflege gewarnt. Wenn die Lebenshaltungskosten, insbesondere die Mietpreise, weiterhin so stark ansteigen, würden sich Fachkräfte insbesondere im sozialen Bereich ein Leben in München nicht mehr leisten können, so Schiwy. Der Engpass könne sich noch verschärfen, da viele ältere Mitarbeiter in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen werden. Die Sozialreferentin hat die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zwischen SPD, CDU und CSU zum Anlass genommen, um erneut auf die dringend benötigte Unterstützung der Bundespolitik im Bereich Wohnen und Mieten hinzuweisen:

"Es fehlen konkrete Regelungen, um die immer weiter steigenden Mieten in den Ballungsräumen zu stoppen. Vor allem die Landeshauptstadt München braucht eine gesetzliche Verankerung zur Deckelung der Bodenpreise. Auf diese Weise können Spekulationen und die daraus resultierenden Mietpreiserhöhungen verhindert werden." Dorothee Schiwy, Sozialreferentin München

Ebenso müssten unter anderem die derzeit geltenden Ausnahmetatbestände bei der Mietpreisbremse dringend reduziert werden.

VdK fordert mehr Werkswohnungen

Ulrike Mascher, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, fordert Werkswohnungen für Kranken- und Altenpfleger in Ballungsräumen, die auch durch Bund und Länder gefördert werden sollten. Das sei auch eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung, sagte Mascher dem BR. Um den Pflegenotstand in München und anderen Ballungsraumen und dem jeweiligen Umland zu beheben, müssten Pflegeberufe attraktiver werden. Dazu gehöre, so Mascher, eine bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und bezahlbare Wohnungen.