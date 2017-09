Bio-Streit auf der Wiesn Neue Bewertung für Öko beschlossen

Der Wirtschaftsausschuss der Stadt München hat das Konzept von Wiesn-Chef Josef Schmid mit einigen Anpassungen beschlossen - auf Antrag der SPD. Betriebe, die Bio-Qualität aus Bayern anbieten, bekommen nun die meisten Punkte. Mit weniger Punkten wird Öko-Produktion allgemein bewertet. Anders als bisher wird aber auch die regionale Herkunft ohne Bio-Siegel honoriert.

So sieht die Punktvergabe künftig aus 1 Punkt für 100 Prozent Siegel "Geprüfte Qualität-Bayern"

2 Punkte für 100 Prozent zertifizierte Bio-Produkte

3 Punkte für 100 Prozent zertifizierte Bio-Produkte und kurze Transportwege

4 Punkte für 100 Prozent Siegel "Geprüfte Qualität - Bio-Bayern"

Nach den ursprünglichen Plänen von Josef Schmid hätte es für regionale Produkte ohne Bio-Siegel auch zwei Punkte geben sollen. Das ging aber nicht durch.

Grüne sind skeptisch

Die Grünen sehen es als schwierig an, dass für die Punktvergabe das Hauptsortiment zu hundert Prozent mit dem entsprechenden Siegel aufwarten muss. Kaum jemand wolle sein gesamtes Sortiment auf Bio umstellen. "Bio-Punkte zu erreichen sei deutlich schwieriger geworden", kritisierte Sabine Krieger von den Stadtrats-Grünen nach der Ausschusssitzung. Nur für Regionalität, die auch Massentierhaltung bedeuten könne, Punkte zu vergeben, halten die Grünen nicht für sinnvoll.

Lob kommt vom Bayerischen Bauernverband

Die Bauern begrüßten Schmids Vorstoß. Regionale Produkte hätten immer mehr an Bedeutung gewonnen und immer mehr Verbraucher würden auf eine regionale Herkunft achten, sagte Generalsekretär Hans Müller. Es gebe keinen Grund, warum regionale Erzeugnisse gegenüber Bio-Produkten aus aller Welt benachteiligt werden sollten. Beobachtern zufolge kommt Öko-Kost auf der Wiesn nicht bei allen gut an. Bio ist teuer - und wer auf das Volksfest geht, muss ohnehin ein bisschen in die Tasche greifen. Deshalb bleibe ausgerechnet bei den teuren Bio-Waren auch viel liegen - und wandere am Ende in den Abfall.

Das System soll bei der Bewerbung für die nächste Wiesn gelten. Wer sich als Wirt für das Oktoberfest oder andere große Feste in München bewerben will, muss möglichst viele Punkte nach einem vorgegebenen System sammeln.