Oberlandesgericht München Gockel-Opfer will mehr Schadensersatz

Der wildgewordene Gockel soll einen Bauaufseher bei Straßenbauarbeiten so überraschend angegriffen haben, dass der Mann rückwärts ausweichen musste, über die Straßenkante gestolpert ist und sich einen Wirbel gebrochen hat. Der Hahn habe auch danach nicht vom ihm abgelassen und ihn weiter wild kreischend und flügelschlagend angegriffen, sagt der Bauaufseher. Nur mit knapper Not und unter massivsten Schmerzens sei es ihm gelungen, sich in das nächstgelegene Haus des Nachbarn zu retten.

Oper will mehr Schadensersatz

Das Landgericht München hatte dem Mann Schmerzensgeld und Schadensersatz zugesprochen – insgesamt eine fünfstellige Summe, aber weniger als vom Bauaufseher gefordert. Zum Beispiel hat er keinen Verdienstausfall von den Gockelbesitzern bekommen. Deshalb wendet sich der Mann nun an das Oberlandesgericht. Der Gockel selbst hat seine Strafe übrigens schon bekommen: Er wurde nach dem Vorfall geschlachtet.