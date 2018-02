Ex-Oasis-Sänger Polizei weist Gallagher-Vorwurf zurück: "Wir ziehen keine Zähne"

"Wir ziehen keine Zähne", sagte ein Polizeisprecher, der Vorwurf sei "abstrus". Der Vorfall liegt schon eine ganze Weile zurück: Anfang Dezember 2002 hatten Mitglieder der britischen Band Oasis im Night Club des Hotels Bayerischer Hof eine Prügelei mit italienischen Gästen angezettelt. Die Polizei nahm vier Musiker vorübergehend fest, die Italiener waren verschwunden. Ebenso die Zähne, so die Polizei.

Schneidezähne mit Zange gezogen

In einem aktuellen Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" gab Gallagher jetzt der Münchner Polizei die Schuld an seinem Zahnverlust. Nachdem Gallagher nach eigenen Angaben damals einem Beamten gegen den Oberkörper getreten hatte, sei ihm im "Kastenwagen" von Polizisten "eins übergezogen" worden. Während seiner Bewusstlosigkeit hätten die Beamten mit einer Zange die beiden Schneidezähne gezogen, so Gallagher im Guardian-Interview.

Münchner Polizei will die alten Akten suchen

Die Münchner Polizei versprach, sie werde aber nach den alten Akten suchen. Das könne einige Tage dauern, da Akten aus dieser Zeit noch nicht digitalisiert seien.