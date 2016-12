Mehrere Fälle in Oberbayern Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon

Laut Polizei hat es Versuche gegeben, Senioren dazu zu bringen, vermeintlichen Polizeibeamten Wertegegenstände und Bargeld auszuhändigen, unter anderem in Garmisch, Rosenheim, Trostberg und Waldkraiburg.

Die Masche ist immer die gleiche: Die Senioren bekommen einen Anruf, bei dem auf dem Display die Nummer 110 angezeigt wird. Wenn sie dann ans Telefon gehen, meldet sich ein angeblicher Beamter der Kriminalpolizei und behauptet, bei einer Einbrecherbande sei ein Zettel mit dem Namen des jeweiligen Senioren gefunden worden. Den Angerufenen soll damit weis gemacht werden, dass sie ein potentielles Opfer für die Einbrecher sind.

Falscher Polizist kommt vorbei

Der angebliche Polizist am Telefon fordert dann in der Regel die Senioren auf, ihm zu sagen, ob sie Wertgegenstände im Haus haben und kündigt an, einen Beamten vorbei zu schicken, der die Wertgegenstände sichert. Natürlich kommt dann kein echter Polizist vorbei, sondern einer der Betrüger und nimmt die Wertegegenstände mit.

Polizei rät: Sofort auflegen

Bei einer älteren Frau in Rosenheim hat dieser Trick leider vor einiger Zeit funktioniert und sie händigte den Betrügern eine größere Menge an Bargeld aus. Der Rat der Polizei für alle, die solche Anrufe erhalten, lautet deshalb: Wenn die 110 im Display erscheint, gleich wieder auflegen oder einfach gar nicht rangehen. Denn bei einem tatsächlichen Anruf der Polizei würde nie die Notrufnummer 110 angezeigt werden.