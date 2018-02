Gewalt Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Münchner S-Bahn

Nach einer Massenschlägerei zwischen Jugendlichen in einer Münchner S-Bahn sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Bundespolizei eskalierte am Montagabend ein Streit zweier Jugendgruppen an einer Haltestelle im Stadtteil Riem.