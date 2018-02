Mutter war ahnungslos Polizei stoppt Vater: Kindesentziehung am Flughafen München verhindert

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen hat eine Kindesentziehung verhindert. Laut Polizei, wollte ein 34-jähriger Tunesier aus Wien am Samstag mit seinen beiden schulpflichtigen Kindern in seine Heimat fliegen.

Von: Henning Pfeifer und Gerhard Brack