Münchner Fußgängerzone Platane am Marienhof muss für 2. Stammstrecke weichen

Der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird weiter vorbereitet. Ab Ende der Woche wird am Marienhof der neu errichtete Kanal an das bestehende Kanalsystem angebunden. Dazu wird an der Theatinerstraße ein sogenanntes Einleitbauwerk errichtet. Damit geht der Ausbau in eine neue Phase - und zwar nicht gerade die billigste.

Baum würde den Verkehr gefährden

Eine Platane an dieser Stelle muss gefällt werden, denn wegen der Baumaßnahmen verlöre der Baum die Stabilität und gefährde den Verkehr, teilt die Bahn mit. Die Maßnahme wird nicht gerade auf Gegenliebe stoßen. Zuletzt soll der Marienhof wieder begrünt und am Rand mit Bäumen bepflanzt werden.