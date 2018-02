Erstochene Afghanin in Prien Mordprozess: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft für Afghanen

Staatsanwalt Oliver Mößner beantragte in seinem Plädoyer zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der Mann habe die 38 Jahre alte Frau heimtückisch und vor den Augen ihre beiden fünf und elf Jahre alten Söhne erstochen, sagte Mößner.

Afghanin wegen Religion getötet?

Die Tat im April 2017 vor einem Supermarkt in Prien am Chiemsee sei einer öffentlichen Hinrichtung gleichgekommen. Der Angeklagte habe aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Er habe die Frau wegen ihrer Religionszugehörigkeit getötet. Nach dreieinhalb Jahren, die er sich in Deutschland aufgehalten habe, hätte er wissen müssen, wie man in Deutschland über Menschen denke, die einen anderen wegen seiner Religion töten, sagte der Staatsanwalt.

Nach Zeugenaussagen soll der Afghane seinem Opfer vor einem Einkaufsmarkt aufgelauert und der Mutter ein großes Schlachtermesser in den Hals und den Kopf gestoßen haben. Die Afghanin starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Afghane gesteht Tat vor Supermarkt in Prien

Einem Sachverständigen gegenüber hatte der Angeklagte vor dem Prozess den tödlichen Angriff zugegeben. Vor dem Schwurgericht sagte er aber zum Prozessauftakt aus, sich an die Tat nicht erinnern zu können. Sollte das Gericht dem Antrag der Anklage folgen und dabei auch die besondere Schwere der Schuld feststellen, könnte der Angeklagte nicht bereits nach 15 Jahren zur Bewährung aus der Haft entlassen werden. Er müsste voraussichtlich mehr als 20 Jahre im Gefängnis bleiben.

Afghane nach Messerattacke überwältigt

Zeugen sprachen im Prozess von purem Hass in den Augen des Täters, der nach der Messerattacke auf die Frau von Passanten überwältigt werden konnte. Die 38-Jährige stammte wie der Angeklagte aus Afghanistan. Beide kannten sich flüchtig.

Die 38-jährige vierfache Mutter lebte seit sechs Jahren in Deutschland, war vom Islam zum Christentum konvertiert und voll integriert. Sie soll dem Angeklagten angeraten haben, zum christlichen Glauben überzutreten.

Afghane in psychiatrischer Behandlung

Der Afghane kam 2013 nach Deutschland und lebte zuletzt mit anderen in einer Unterkunft in Prien. Ihm drohte die Abschiebung. Nach dem Ablehnungsbescheid als anerkannter Flüchtling soll er sich seelisch verändert haben und mindestens zwei Mal stationär in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Auch Betreuerinnen berichteten im Prozess von aggressiven Ausbrüchen des Mannes. Sie hatten Angst vor ihm. Das Urteil soll voraussichtlich am Freitag fallen.