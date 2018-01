Tradition am Dreikönigstag Piste für Hornschlittenrennen in Partenkirchen bestens präpariert

Erst die Vierschanzentournee, nun das Hornschlittenrennen – in Garmisch-Partenkirchen ist zum Jahresanfang ordentlich was geboten. Über 70 Viererteams gehen am Dreikönigstag an den Start. Die Schlitten fahren mit bis zu 90 Stundenkilometern den Berg hinunter.

Von: Julia Schlegel und Günther Rehm