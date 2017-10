Ungesunde Milch? Pestizideinsatz mit Glyphosat auf der Futterwiese bei Traunstein

Die gelbe Stelle ist beim Ortstermin an der Futterwiese im Axdorfer Feld bei Traunstein nicht mehr recht groß. Doch das habe vor Kurzem noch völlig anders ausgesehen, sagt Michael Harant. Der junge Mann wollte eigentlich nur in einem kleinen Waldstück Steinpilze suchen, als er seinen Augen nicht traute:

"Das Erste, was wir gesehen haben, war die grausig-gelb kaputtgespritze Wiesn." Michael Harant

Der Traunsteiner machte sich schlau und hörte sich um:

"Dass da scharfe Chemie ausgebraucht worden ist, das hat man gesehen. Wir haben dann einen uns bekannten Anwohner gefragt, ob die was gesehen haben. Er hat uns erzählt, dass der Bauer sein 'Roundup'-Zeug [Markenname, Anm.d.Red.] ausgespritzt hat mit Glyphosat, um da Platz zu machen für ertragreiche Monokultur von Wiesensaatgut." Michael Harant

Laut Molkerei nur "wenige Einzelfälle"

Als der Traunsteiner auch noch feststellte, dass der konventionelle Landwirt Genossenschaftsmitglied bei den Pidinger Milchwerken ("Berchtesgadener Land") ist, war er enttäuscht und sauer.

Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen mit rund 1.800 Milchlieferanten zwischen Watzmann und Zugspitze hat nach eigenen Angaben von dem Pestizideinsatz nichts gewusst. Kontrolliert werden die konventionellen Landwirte bislang offenbar nicht.

Offiziell will seitens des Unternehmens derzeit niemand etwas zum Glyphosatzeinsatz sagen; es wird auf eine Vorstands- und Aufsichtsratssitzung in der kommenden Woche verwiesen. In einer schriftlichen Stellungnahme an den Bayerischen Rundfunk heißt es aber:

"Die Molkerei Berchtesgadener Land befürwortet diese Vorgehensweise in keinster Weise. Wir gehen davon aus, dass es sich um wenige Einzelfälle in unserem Milcheinzugsgebiet handelt. Unsere Hofberater haben aufgrund des Hinweises direkt mit dem speziell betroffenen Landwirt Kontakt aufgenommen und sind sicher, dass eine entsprechende Anwendung dort nicht mehr erfolgt. Wir werden mit den Landwirtschaftsämtern, den Schulen und Maschinenringen dahingehend im Einzugsgebiet ins Gespräch treten, damit diese Praxis nicht weiter empfohlen wird." Aus der schriftlichen Stellungnahme der Molkerei

Der betroffene Bauer war nicht bereit, dem BR Auskunft zu geben.

Molkerei: Internes Verbot von Glyphosat möglich

"Glyphosat ist ein bis Ende des Jahres in der EU aktuell zugelassenes Präparat", schreibt die Geschäftsführung der Molkerei in einer Mail an Michael Harant. "Bei Einhaltung der Ausbringungsanweisungen ist die Anwendung dementsprechend in der Landwirtschaft und im Haus- und Freizeit/Sportgebrauch zugelassen. Uns wie auch Ihnen ist bekannt, dass die Studienlage zu Glyphosat äußerst heterogen ist." Dennoch sieht die Molkerei Handlungsbedarf und will sich in der kommenden Woche mit einem internen Verbot befassen. Das wäre nicht nur im Sinne von Michael Harant, sondern auch vieler besorgter Verbraucher:

"Ich finde es skandalös, dass einerseits bienenfreundlicher Landkreis Traunstein ausgeschrieben wird, andererseits werden solche Flächen vernichtet. – Es ist ja nicht Aufgabe des Verbrauchers, dass er sagt: 'Oh Gott, wie schauen die Wiesn aus? Igitt, da kommt meine Milch her?!' Die Qualität sollte eigentlich sichergestellt werden von den Milchwerken, nicht von den Verbrauchern!" Umfrage

Wichtige Info für Verbraucher

Berchtesgadener Land versichert Michael Harant und allen anderen Kunden:

"Es wurde von dieser Fläche noch keine Milch erzeugt und in unseren Produkten verwendet. Die Glyphosatuntersuchungen, die im Rahmen unseres regelmäßigen Rückstandsmonitorings erfolgen, waren durchgehend in Ordnung." Aus der Antwort der Milchwerke an Michael Harant

Der Traunsteiner hofft trotzdem, dass die Pidinger Milchwerke bald im Sinne der Verbraucher entscheiden: