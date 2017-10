"Grausig kaputtgespritzte Wiesn" Pestizideinsatz auf der Milchvieh-Weide bei Traunstein?

Der Einsatz von Glyphosat ist zwar in Deutschland per Gesetz noch erlaubt, doch es gibt großen Widerstand gegen die Verwendung. Ein junger Mann hat vor einigen Tagen mitten in Traunstein ein Stück Grünland entdeckt, das nicht mehr kräftig grün, sondern giftig gelb war von dem Pestizid. Der Anwohner war entsetzt und hat sich an die Molkerei und die Presse gewandt.

Von: Christine Haberlander