Hochwasserfolgen Oberbayern Partnachklamm nach Hangrutsch gesperrt

Rund 60 bis 80 Kubikmeter Erdreich haben den Fußgängerweg auf rund 20 Metern Länge sowie eine Holzbrücke komplett zerstört. In den nächsten Tagen wird zusammen mit Geologen und Statikern geprüft, ob ein provisorischer "Notweg" installiert werden kann, so eine Sprecherin vom Markt Garmisch-Partenkirchen.

Auf Grund der starken Regenfälle kommt es in der Partnachklamm zu reißenden Sturzfluten und Hochwasser - darum mußte der Klammwart die Klamm sperren - voraussichtlich bis heute Abend (05.09.2017). Der Rundweg vom Kassenhaus zur Eisernen Brücke Richtung Partnachalm bzw. Vordergraseck ist weiter begehbar.

Erst vor zwei Wochen hat der Markt Garmisch-Partenkirchen die Partnachklamm aus versicherungstechnischen Gründen in der Nacht zwischen 19 Uhr und 8 Uhr morgens gesperrt. Laut einem Schreiben der Versicherung ist der Markt als Betreiber auch in der Nacht für die Verkehrsversicherungspflicht verantwortlich.

Verhandlungen mit den Versicherungen

Aus Angst vor Unfällen und möglichen Klagen wurde deshalb die Sperre veranlaßt. Die Kritik auf diesen Schritt war groß - unter anderem wurde der Marktgemeinde vorgeworfen, sie würde überreagieren. Laut Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer seien Gespräche mit dem Versicherer aufgenommen worden um Möglichkeiten zu finden, die Partnachklamm auch in der Nacht wieder offen zu lassen.

Inzwischen sind die Regenfälle abgeklungen. Doch bis zum Wochenende haben sie Bäche und Flüsse anschwellen lassen.