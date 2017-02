Olympiastützpunkt Bayern Gut fürs Image, schlecht für die Gemeindekasse

Mitglieder des Sportausschusses des Bundestags besuchen zwei Tage die Trainingsstätten des Olympiastützpunkts Bayern in Schönau am Königssee, in Ruhpolding und in Inzell. Die Gemeinden können sich die Förderung des Spitzensports nicht mehr leisten und hoffen auf mehr Geld vom Bund.

Von: Hans Häuser