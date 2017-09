Anstich zum größten Volksfest der Welt Oktoberfest und Oide Wiesn starten

Alles wartet auf zwei Worte des Münchner Oberbürgermeisters: "O'zapft is" - die Zauberformel für bierselige Besucher aus allen Teilen der Welt. Satte 18 Tage lang, vom 16. September bis zum 3. Oktober, dauert heuer die 5. Münchner Jahreszeit.

















16 große Zelte, 22 kleine Bier- und Weintempel und über 100 Fahrgeschäfte: Das ist in wenigen Zahlen das größte Volksfest der Welt. Am Samstag beginnt die Wiesn, diesmal sogar 18 Tage lang. Zwei Tage vorm Start wurden einige Neuheiten vorgestellt - stilgerecht bei weißblauem Himmel.

Bis zum Schluss wurde gehämmert, gestrichen, geprobt: Schlag zwölf Uhr greift nun Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter im Schottenhamel-Zelt wie gewohnt zum letzten Hammer: dem Anstich-Schlegel für das - offiziell - erste Fass Wiesnbier 2017.

Von da ab läuft der Gerstensaft in allen Zelten in Strömen. Dann wird nicht nur gefachsimpelt, wie viele Schläge der OB diesmal für den Anstich des ersten Wiesn-Fasses gebraucht hat, sondern auch untersucht, ob nicht wieder zu viel Schaum in der Oktoberfest-Maß ist.

Wiesnpreise steigen erneut deutlich über Inflation

Bereit für die Massen: die frisch renovierte Ochsenbraterei.

Viele Wiesnfreunde schäumen auch wegen der Preisentwicklung auf dem Festgelände an der Bavaria: Eine Steigerung von durchschnittlich 3,1 Prozent hat der Chefvolkswirt der italienischen Bank Unicredit für heuer ermittelt – deutlich über der allgemeinen Preisentwicklung. Aber das hat auf der Wiesn ja Tradition. Eine Bierpreisbremse war im Münchner Stadtrat gescheitert. 2016 war die Wiesn-Inflation sogar auf 3,5 Prozent geklettert. Der Preis für die Maß liegt heuer zwischen 10,60 und 10,95 Euro.

Bierkonsum 2016 erstmals rückläufig

Geht deshalb der Bierkonsum zurück? Laut Unicredit-Analyse ist der Pro-Kopf-Konsum von 1985 bis 2015 kontinuierlich von rund 0,9 Litern auf einen Spitzenwert von 1,3 Litern gestiegen. Vergangenes Jahr aber waren es durchschnittlich nur noch 1,18 Liter pro Mann beziehungsweise Frau.

Die Besucherzahlen waren 2016 mit 5,6 Millionen fast so niedrig wie 2001 – unmittelbar nach den Anschlägen in den USA. Der Höchstwert seither wurde 2011 mit 6,9 Millionen Besuchern erreicht – bei 17 Tagen Dauer. Von diesen Werten träumt man bei der Stadt.

Mehr Sammelstellen für Taschen und Rucksäcke

Immerhin ist aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen die Zahl der Sammelstellen für Rucksäcke und Taschen erhöht worden. Alles, was größer ist als drei Liter Fassungsvermögen, darf nicht mit aufs Fest. Kinderwägen allerdings auch nicht – und zwar an allen Samstagen und am Einheitsfeiertag (3. Oktober).

Mehr Sicherheit: Lieferverkehr nur außerhalb der Öffnungszeiten

Der Lieferverkehr auf der Theresienwiese ist aus Sicherheitsgründen nun erstmals vom Besucherverkehr getrennt: Bisher durften die Liefer- und Lastwagen bis 10 Uhr aufs Festgelände, Einlass für die Besucher war aber schon ab 8 Uhr. Nun müssen sich die Gäste eine Stunde länger gedulden: Erst um 9 Uhr wird das Oktoberfest öffnen. Da müssen die Lieferanten definitiv wieder weg sein. Neu ist auch: Alle Fahrer und Beifahrer mussten sich überprüfen und registrieren lassen.

Und noch etwas dürfte dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Festbesucher entsprechen: Im Notfall kann die Polizei per zentraler Lautsprecheranlage sogar in jedem Festzelt einzeln Durchsagen machen. Bestehen bleiben der Zaun ums gesamte Gelände, abschnittsweise ein flexibler Maschendrahtzaun, und die hochfahrbaren Poller gegen Fahrzeuge an den kontrollierten Eingängen. Mehr Einsatzkräfte, mehr Überwachungskameras und mehr Taschenkontrollen tun ihr Übriges.

Oide Wiesn mit neuem Volkssänger-Zelt

Da kein Zentral-Landwirtschaftsfest stattfindet, kann die Oide Wiesn nun zum sechsten Mal ihre Tore öffnen. Diese historische Wiesn ist für alle, denen der Rummel auf der normalen Wiesn zu groß und zu laut ist. Neu dabei: das "Original Münchner Volkssängerzelt – Zur Schönheitskönigin". Hier soll die Wirtshauskultur der satirisch-bissigen Volkssänger(innen) neu belebt werden.

Karusselltürme jetzt noch höher

70 Meter hoch: Wenig später hängen die Karussellsitze schräg in der Luft.

Im Gegensatz dazu das lärmende, tosende "Schneller, höher, weiter!" vieler Schausteller auf der großen Wiesn: Beim "XXL Raver" fällt man kopfüber sogar aus 55 Metern Höhe in die Tiefe – an einem langen Greifarm, der einen kräftig durchschüttelt. Nichts für volle Mägen.

Im "Jules Vernes Tower" dreht sich ein Kettenflieger sogar auf 70 Metern Höhe – in der Schräglage gar 65 Stundenkilometer schnell. Neu ist auch der "Drifting Coaster": Hier sitzt man in den Gondeln einer Achterbahn, die allerdings in jeder Kurve ausschwenken, sodass man wirklich den Boden unter den Füßen verliert.

Erstmals App zum bargeld- und kartenlosen Zahlen

Der neue XXL-Raver - Höhenrausch mit Durchschütteln

Ach ja, ganz neu ist die kostenlose Bezahl-App: Sie macht sogar Plastikgeld überflüssig, weil das Besucher-Smartphone und das Kellner-Smartphone per Barcode-Scanner alles unter sich ausmachen. In der App müssen nur die Bankdaten nebst Einzugsermächtigung gespeichert werden. Sogar das Trinkgeld lässt sich per Tastendruck aus vorgefertigten Buttons auswählen – mit 0,10,15 und 20 Prozent. Dann den Endpreis bestätigen – fertig. Für alle, die schon lange gewusst haben, dass das Smartphone eines Tages die Kontrolle über uns gewinnt ...

Auf zum Trachten- und Festzug

Traditionell marschieren und traben am ersten Wiesn-Sonntag Tausende Trachtler, Schützen, Musikgruppen und Brauereigespanne von der Maximiliansstraße durch die Innenstadt zur Theresienwiese. Um 10 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Vorneweg reitet stets das Münchner Kindl. Die Prominenz fährt in der Kutsche. Gut, wer auf Papas Schultern sitzen und den Zug von oben anschauen kann.

Na dann: Auf eine friedliche Wiesn!