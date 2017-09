Wiesn 2017 Trachten- und Schützenzug mit Glück beim Wetter

Der Trachten- und Schützenzug am Sonntagvormittag ist immer der Höhepunkt am ersten Oktoberfestwochenende. Gut zwei Stunden lang hat sich der traditionelle Tross heute durch die Münchner Innenstadt bewegt.

Rund 9.000 Teilnehmer sind diesmal mitgelaufen oder haben sich von Pferdegespannen durch die Straßen kutschieren lassen. Das Wetter hat heuer besser mitgespielt als im vergangenen Jahr. Nachdem es bei der Aufstellung des Zuges im Münchner Lehel noch genieselt hatte, kam später sogar zeitweise die Sonne heraus.

Zuschauer mit Lederhose und Gummistiefeln

Viele Zuschauer sind auf Nummer sicher gegangen und kamen mit Regencape überm Dirndl oder Gummistiefeln zur Lederhose. So standen sie in Zweierreihen am Straßenrand, von der Maximilianstraße über den Odeonsplatz bis zur Theresienwiese. Manche winkten den Teilnehmern zu und machten Fotos von den farbenprächtigen Trachten und Gewändern.

Angeführt wurde der Zug vom "Münchner Kindl" in seiner schwarz-gelben Mönchskutte, gefolgt von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in jeweils eigener Kutsche.

Zum ersten Mal hat der Trachten- und Schützenzug 1835 stattgefunden, anlässlich der Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern.