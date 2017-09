Oktoberfest 2017 Italiener und Prominente beim zweiten Wiesnwochenende

Die Wiesn ist in vollem Gang. Zum zweiten Wochenende bei schönstem Sonnenschein strömen Familien auf das Oktoberfest 2017 in München. Das Interesse auf der Theresienwiese gilt oft den Italienern und der Prominenz in den Zelten.

Von: Anton Rauch