Notfallübung am Flughafen München 97 Menschen aus brennendem Airbus retten

Ein Airbus A320 muss am Münchner Flughafen notlanden. Die Maschine fängt Feuer. Die 97 Menschen an Bord müssen so schnell wie möglich gerettet werden. Das war das Szenario für eine Notfallübung in der Nacht auf Samstag mit über 800 Einsatzkräften, bei der es hakte.

Etwa die Hälfte der Passagiere ist laut Drehbuch schwer verletzt. Die Statisten sind zuvor stundenlang geschminkt worden, damit Schnittwunden und Brandverletzungen möglichst realistisch wirken. Als die Übung um 0.45 Uhr beginnt, schlagen die Flammen am Übungsplatz der Flughafenfeuerwehr meterhoch aus dem Airbus. Es ist keine echte A320, sondern ein zu Trainingszwecken fast in Originalgröße aufgebauter stählerner Flugzeugrumpf.

Warten auf Rettungskräfte aus den Landkreisen

Die Flughafenfeuerwehr, die nur drei Minuten später eintrifft, hat den Brand mit ihren riesigen Wasserwerfern schnell gelöscht. Anschließend beginnt sie sofort damit, die Verletzten aus der Maschine zu einer Sammelstelle auf freiem Feld zu bringen. Dort begutachtet ein Notarzt die Verletzten und legt fest, wer als erstes in einer Klinik gebracht werden muss.

Doch bis der Abtransport beginnt, dauert es etwa eine Stunde. Warum die alarmierten Rettungskräfte aus den umliegenden Landkreisen so spät am Unfallort eintreffen, bleibt zunächst unklar. Auch erfahrene Notfallspezialisten, die als Beobachter das Geschehen verfolgen, können das nicht erklären.

Gemeinsame Leitstelle auf dem Vorfeld

Die Verletzungen sahen täuschend echt aus.

Unterdessen treffen immer weitere Einsatzfahrzeuge am Flughafen ein, nähern sich in langen Kolonnen mit Blaulicht dem simulierten Unglücksort. Laut Übungsszenario haben bis in die frühen Morgenstunden 250 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und 350 Angehörige der Rettungsdienste den Ernstfall geprobt. Koordiniert von Feuerwehr, Rettungsdiensten und dem Katastrophenschutz des Landkreises, die auf dem Vorfeld eine gemeinsame Leitstelle aufbauten.

Ein Jahr Vorbereitung auf Notfallübung

In der ersten Zwischenbilanz zeigten sich der Leiter der Flughafenfeuerwehr, Jörg Leiwering, und der Erdinger Landrat Martin Bayerstorfer mit dem Verlauf der Übung zufrieden. Eine abschließende Bewertung dürfte aber erst in einigen Wochen vorliegen. Die Vorbereitungen für die Übung dauerten rund ein Jahr. Nach den Vorschriften der internationalen Zivilluftfahrtbehörde ICAO müssen solche Rettungseinsätze an internationalen Flughäfen regelmäßig trainiert werden.