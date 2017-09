Neuburg an der Donau Wasser muss abgekocht werden

Im Leitungsnetz von Neuburg an der Donau haben die Stadtwerke Bakterien gefunden. Ab sofort wird den Bürgern der Stadt empfohlen, ihr Trinkwasser abzukochen.

Dies gilt nicht nur für die Stadt Neuburg an der Donau, sondern auch für die Gemeinden Oberhausen und Ballersdorf. Im Rahmen von Routineuntersuchungen am vergangenen Mittwoch wurden sogenannte Enterokokken nachgewiesen. Das Trinkwasserlabor der Stadt Ingolstadt hat die Verunreinigung am Freitag, 1. September um 16 Uhr schriftlich bestätigt. Diese Bakterien dürfen im Trinkwasser nicht vorhanden sein. Der Nachweis der Verunreinigung ist ein Hinweis darauf, dass die Übertragung von Krankheitserregern nicht ausgeschlossen werden kann.

Stadt Neuburg an der Donau - Bürgertelefon Ab sofort sind für alle Bürger zwei Info-Telefone geschaltet: Tel.: 08431 / 57 525 für alle medizinischen Fragen und zur Verwendung des Wassers.

Tel.: 08431 / 509 163 für alle Fragen zur örtlichen Betroffenheit

Beide Bürgertelefone sind heute am Freitag, 1. September bis um 22 Uhr besetzt. Am Samstag, 2. September und Sonntag, 3. September sind beide Telefone von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 20 Uhr erreichbar. Ab Montag sind die Ansprechpartner zu regulären Geschäftszeiten ereichbar.

Nicht betroffen: Versorgungsgebiet Bittenbrunn

Betroffen sind alle Haushalte, die ihr Wasser vom Wasserwerk im Sehensander Forst beziehen. Die Anordnung betrifft damit allein im Neuburger Stadtgebiet rund 25.000 Menschen. Nicht betroffen ist das Versorgungsgebiet des Brunnens in Bittenbrunn, also vor allem die Bürger nördlich der Donau, wie z.B. der Ortsteil Gietlhausen, Laisacker, Bittenbrunn. Auch Heinrichsheim als größter Stadtteil ist nicht betroffen. Die zuständige Behörde hat sofort mit der Chlorung des Leitungswassers begonnen. Bis die Maßnahme jedoch greift, muss abgekocht werden. Dies wird ungefähr in einer Woche passieren. Enterokokken können bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem Infektionen auslösen.

Drei Minuten kochen - zehn Minuten abkkühlen lassen

Bis zu einer ausreichenden Chlorung des Trinkwassers soll das Leitungswasser nur abgekocht genutzt werden. Das gilt sowohl für die Nahrungs- und Getränkezubereitung. Die Stadt hat auch einen Tipp veröffentlicht, wie man Trinkwasser richtig abkocht: Dazu muss das Wasser einmal für drei Minuten sprudelnd aufgekocht und langsam über mindestens zehn Minuten abgekühlt werden. Zum Duschen, für die Toilettenspülung und zum Wäschewaschen ist das Trinkwasser aus der Leitung ohne Einschränkung nutzbar.