Viele Veranstaltungen Nationalpark Berchtesgaden feiert 2018 Jubiläum

40 Jahre Nationalpark Berchtesgaden: Aus diesem Grund treffen sich Nationalpark-Ranger aus dem gesamten Alpenraum zu einer Tagung und einem sportlichen Wettkampf.

Ende Juli lädt der Nationalpark zum offiziellen Festakt, und am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, wird das 40-jährige Bestehen mit einem großen Bürgerfest gefeiert.

Am Anfang gab es viel Widerstand

Der Nationalpark Berchtesgaden hatte zu Beginn mit Widerständen in der Bevölkerung zu kämpfen. Jetzt aber gebe es ein gutes Miteinander, sagt Park-Chef Roland Baier. Ein Beleg dafür: Auch die Gemeinden Schönau am Königssee und Ramsau beteiligen sich im kommenden Jahr mit vielen Veranstaltungen am Nationalpark-Jubiläum. Ein Schutzgebiet, von dem Mensch und Natur profitieren - so will sich der Nationalpark in Zukunft noch stärker präsentieren.

Der Nationalpark Berchtesgaden wurde am 1. August 1978 gegründet. Er erstreckt sich über eine Fläche von 210 Quadratkilometern. Jährlich wird er von gut eineinhalb Millionen Menschen besucht. Der älteste bayerische Nationalpark besteht seit 1970 im Bayerischen Wald. Über einen dritten wird derzeit nachgedacht.