Münchner Faschingsorden für Fußballweltmeister Nahrhalla verpasst Philipp Lahm Karl-Valentin-Orden

Die Münchner Faschingsgesellschaft Narhalla verleiht am Abend den Karl-Valentin-Orden an den Münchner Fußballweltmeister Philipp Lahm. Lahm hat sich dafür schon durch seine Geburt an einem 11.11. und einen guten Spruch qualifiziert.

Von: Anton Rauch