Kals in Osttirol Nach Lawinenunglück: Trauer um zwei bayerische Skifahrer

Das schreckliche Lawinenunglück am vergangenen Freitag in Tirol in der Nähe des Großglockners hat zwei junge Skifahrer aus dem Leben gerissen. Die beiden 26-jährigen Chiemgauer waren Top-Skifahrer mit jahrelanger Wettkampferfahrung und optimal ausgerüstet.

Es sollte der perfekte Skitag werden, und er endete in einer Katastrophe. Die beiden 26-Jährigen seien Vollblutsporter und alles andere als Draufgänger gewesen, so Markus Pongratz, der Vorsitzende vom SC Rosenheim. Seit vielen Jahren waren sie in extremem Gelände unterwegs, bestens ausgebildet und auch ausgerüstet, trotzdem bleibe einfach ein Restriskio abseits der Piste. Beide hatten beim Unglück Lawinenairbag und Suchgerät am Körper.

Abseits der Piste im Großglockner Skigebiet

Seit Jahren zählten die beiden zu den besten Skirennläufern im Chiemgau und hatten regional und überregionale Titel errungen. Der 26-Jährige aus Stephanskirchen war bayerischer und sogar deutscher Städtemeister - in dieser Woche hätte er Geburtstag gehabt. Sein 26-jähriger Freund war Nachwuchstrainer beim WSV Aschau.

Die beiden waren abseits der Piste im Großglockner Skiresort unterwegs. Ein Schneebrett verschüttete sie, die Rettungskräfte konnten die beiden jungen Männer nur noch tot bergen. Der Vorstand des Skiverbands Inngau hat eine Traueranzeige veröffentlicht, in der er im Namen der gesamten Skifamilie, sein Mitgefühl ausspricht. Es sei eine riesige Tragödie für die Familien. Einige Vereinsmitglieder reisten nach Tirol, um den Familien beizustehen.

Zwei tote Deutsche auch in Südtirol

Am Donnerstag hatte eine Lawine im Vinschgau in Südtirol mehrere Tourngeher aus Deutschland mitgerissen. Eine Mutter und ihre elfjährige Tochter wurden dabei getötet. Laut Südtiroler Medien stammten die beiden aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg.