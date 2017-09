Gruppenvergewaltigung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Dritter mutmaßlicher Vergewaltiger in Poing verhaftet

Die Polizei hat einen 18-jährigen Afghanen in Poing verhaftet, der sich an der Gruppenvergewaltigung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn beteiligt haben soll. Er ist der dritte Verdächtige in diesem Fall.

Der dritte Tatverdächtige, der sich am vergangenen Freitag an einer Vergewaltigung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn beteiligt haben soll, sitzt jetzt in Haft. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 18-jährige Afghane in Poing (Landkreis Ebersberg) festgenommen.

Tatort Bahnhof

Der 18-Jährige war zunächst auf freien Fuß gesetzt worden, nach neuerlichen Vernehmungen und weiteren Ermittlungen sitzt er nun in Haft. Seine mutmaßlichen Komplizen, ein 17- und ein 27-Jähriger, sitzen seit einer sofort eingeleiteten Fahndung in Haft.

Die afghanischen Asylbewerber sollen eine 16-Jährige überfallen und missbraucht haben. Die Tat ereignete sich wenige hundert Meter vom Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Als ein Zeuge hinzukam, flüchteten die Täter laut Polizei. In der Nähe des Tatorts wurden sie gefasst. Bei der Großfahndung der Polizei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Das Opfer kam in eine Klinik und wurde am Abend der Mutter übergeben.

Verdächtige nicht aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Nach Angaben der Polizei sind die drei afghanischen Asylbewerber 2014 beziehungsweise 2015 nach Deutschland gekommen. Der Sprecher betonte, dass die drei Männer nicht aus dem Heim in Höhenkirchen-Siegertsbrunn stammen, sondern aus drei anderen Unterkünften in Oberbayern. Die Zusammenarbeit zwischen der örtlichen Heimleitung und der Polizei sei "sehr sehr gut", es gebe dort wenig Probleme und auch die Integration im Ort werde forciert, heißt es.