Festnahme am Flughafen Mutmaßlicher Kriegsverbrecher vom Balkan lebte unauffällig in München

Zielfahnder haben am Münchner Flughafen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Bosnien festgenommen. Er soll als Polizist an Mord und Folter während des Balkankrieges beteiligt gewesen sein und hatte zuletzt unauffällig in München gelebt.

Von: Henning Pfeifer