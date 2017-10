Jungfernfahrt im Physikunterricht Murnauer Gymnasiasten erproben selbstgebaute Kajaks im Staffelsee

So macht Physik Spaß! Die Schüler der 12. Klasse vom Staffelsee Gymnasium in Murnau haben ihre eigenen Kajaks gebaut. Doch das Physik-Schulprojekt hatte es in sich ein ganzes Jahr haben die Schüler an den Booten gearbeitet und dann war es endlich soweit: Es ging zur Jungfernfahrt auf dem Staffelsee.

Von: Martin Breitkopf